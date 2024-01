3. Liga: SG Dynamo Dresden – Borussia Dortmund II, 1:2 (0:1)

Rodney Elongo-Yombo traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den BVB II (23.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Gasts in die Kabine. Dresden gelang mithilfe von Dortmund II der Ausgleich, als Silas Ostrzinski das Leder in das eigene Tor lenkte (64.). In der 71. Minute stellte Borussia Dortmund II personell um: Per Doppelwechsel kamen Prince Aning und Moses Otuali auf den Platz und ersetzten Antonis Aidonis und Justin Butler. Beim BVB II kam Samuel Bamba für Julian Hettwer ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). Ein später Treffer von Bamba, der in der Schlussphase erfolgreich war (87.), bedeutete die Führung für Dortmund II. Am Ende punktete Borussia Dortmund II dreifach bei SG Dynamo Dresden.