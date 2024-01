3. Liga: SpVgg Unterhaching – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft Unterhaching auf Verl. Zuletzt kassierte Haching eine Niederlage gegen den FC Viktoria Köln – die siebte Saisonpleite. Der SC Verl siegte im letzten Spiel gegen den Sport-Club Freiburg II mit 1:0 und liegt mit 36 Punkten weit oben in der Tabelle. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.

Die Stärke von Verl liegt in der Offensive – mit insgesamt 41 erzielten Treffern. Der bisherige Ertrag der Gäste in Zahlen ausgedrückt: zehn Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte der SC Verl lediglich einen Sieg.