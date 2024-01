3. Liga: SSV Jahn Regensburg – DSC Arminia Bielefeld, 2:0 (2:0)

Ein Doppelpack brachte Regensburg in eine komfortable Position: Christian Viet war gleich zweimal zur Stelle (2./23.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause veränderte DSC Arminia Bielefeld die Aufstellung in großem Maße, sodass Gerrit Gohlke, Kaito Mizuta und Can Özkan für Leon Schneider, Merveille Biankadi und Christopher Lannert weiterspielten. Der SSV Jahn Regensburg konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Tabellenführer. Bryan Hein ersetzte Oscar Schönfelder, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte der SSV in der 74. Minute, als Noah Ganaus mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Regensburg bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.