3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SC Verl, 1:1 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lars Lokotsch sein Team in der zehnten Minute. Dominik Kother nutzte die Chance für Regensburg und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis Schiedsrichter Robin Braun den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 59. Minute stellte der SSV Jahn Regensburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Niclas Anspach und Elias Huth auf den Platz und ersetzten Christian Viet und Oscar Schönfelder. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem Heimteam nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.