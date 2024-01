3. Liga: TSV 1860 München – MSV Duisburg, 4:1 (2:0)

Julian Guttau traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den TSV 1860 München (15.). In der 23. Minute legte Morris Schröter mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten von 1860 nach. Die Hintermannschaft der Zebras ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem rechten Fuß baute Schröter den Vorsprung des TSV 1860 München in der 53. Minute aus. Fynn-Luca Lakenmacher versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 4:0 für 1860 (58.). Wenig später kamen Ahmet Engin und Sebastian Mai per Doppelwechsel für Daniel Ginczek und Alexander Esswein auf Seiten von Duisburg ins Match (59.). Alaa Bakir, der von der Bank für Mai kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (65.). Bakir erzielte in der 71. Minute den Ehrentreffer für den MSV Duisburg. Schließlich erlitten die Zebras im direkten Aufeinandertreffen mit dem Abstiegskonkurrenten eine deutliche Niederlage.