3. Liga: VfB Lübeck – SV Waldhof Mannheim, 2:1 (0:0)

Zum Seitenwechsel ersetzte Robin Velasco von Lübeck seinen Teamkameraden Manuel Farrona-Pulido. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Marcel Seegert brachte VfB Lübeck in der 52. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Gelesen war die Messe für das Heimteam noch nicht, als Marvin Thiel und Mirko Boland bei einem Doppelwechsel für Tarik Gözüsirin und Marius Hauptmann auf das Feld kamen (77.). Für Waldhof nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Velasco drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (79./87.) und sicherte Lübeck einen Last-Minute-Sieg. Schließlich holte VfB Lübeck gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.