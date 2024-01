3. Liga: VfB Lübeck – TSV 1860 München, 1:1 (0:0)

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der Halbzeit nahm der TSV 1860 München gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Leroy Kwadwo und Albion Vrenezi für Phillipp Steinhart und Valmir Sulejmani auf dem Platz. In Durchgang zwei lief Mats Facklam anstelle von Cyrill Akono für VfB Lübeck auf. Dass 1860 in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mansour Ouro-Tagba, der in der 79. Minute zur Stelle war. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Mirko Boland mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 88. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Lübeck und der TSV 1860 München spielten unentschieden.