Nach der Mitgliederversammlung: Einbruch beim Halleschen FC

In die Geschäftsstelle des Fußball-Drittligisten Hallescher FC ist in der Nacht von Sonntag auf Montag nach der Mitgliederversammlung eingebrochen worden. „Unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und hinterließen ein Bild der Verwüstung“, teilte der HFC am Montag mit.