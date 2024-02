3. Liga: Borussia Dortmund II – 1. FC Saarbrücken, 1:1 (1:0)

Dortmund II schwächte sich schon früh, als Falko Michel mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (8.). Rodney Elongo-Yombo brachte Saarbrücken in der 26. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Borussia Dortmund II mit einer Führung in die Kabine ging. In der 82. Minute stellten die Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Prince Aning und Ted Tattermusch auf den Platz und ersetzten Lion Semić und Julian Hettwer. Für den späten Ausgleich war Manuel Zeitz verantwortlich, der in der 86. Minute zur Stelle war. Obwohl der BVB II mehr als die Hälfte des Spiels in Unterzahl bestritt, erkämpfte man sich ein Unentschieden.