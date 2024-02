3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Preußen Münster, 2:3 (1:1)

Simon Scherder brachte den BVB II in der elften Minute ins Hintertreffen. Moses Otuali nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Malik Batmaz traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Münster (62.). Mit dem linken Fuß baute Joel Grodowski den Vorsprung des Gasts in der 69. Minute aus. In der 72. Minute erzielte Ole Pohlmann das 2:3 für Dortmund II. Wenig später kamen Patrick Göbel und Bjarne Pudel per Doppelwechsel für Antonis Aidonis und Franz Pfanne auf Seiten von Borussia Dortmund II ins Match (74.). Diese Karte hätte er sich gern gespart: Rot für Prince Aning vom BVB II in der 95. Minute. Am Ende punktete SC Preußen Münster dreifach bei Dortmund II.