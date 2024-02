3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Verl, 5:2 (3:1)

Lion Semić traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Borussia Dortmund II (10.). Franz Roggow trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem rechten Fuß baute Elongo-Yombo den Vorsprung des BVB II in der 24. Minute aus. Maximilian Wolfram verkürzte für den SC Verl später in der 35. Minute auf 1:3. Mit der Führung für Dortmund II ging es in die Kabine. In der Pause stellte Verl personell um: Per Doppelwechsel kamen Barne Pernot und Niclas Nadj auf den Platz und ersetzten Fabio Gruber und Yari Otto. Beim SC Verl kam Berkan Taz für Tom Baack ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (67.). Mit einem Linksschuss von Taz kam Verl noch einmal ran (73.). Roggow (86.) und Michael Eberwein (90.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Borussia Dortmund II. Am Ende blickte der BVB II auf einen klaren 5:2-Heimerfolg über den SC Verl.