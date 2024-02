3. Liga: Dresden wieder in Regensburgs Nacken

Spitzenreiter Jahn Regensburg hat in der 3. Fußball-Liga seine Verfolger Dynamo Dresden und SSV Ulm nicht auf Abstand halten können. Der Absteiger kassierte gegen Rot-Weiss Essen nach zwei Siegen eine unerwartete 1:3 (0:1)-Heimpleite und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf Dresden. Die Sachsen fertigten den Abstiegskandidaten VfB Lübeck in Überzahl mit 7:2 (4:1) ab. Aufsteiger Ulm brachte sich drei weitere Zähler zurück durch ein 3:1 (1:1) gegen Waldhof Mannheim wieder in Sichtweite zu Regensburg.