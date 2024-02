3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SpVgg Unterhaching (Samstag, 16:30 Uhr)

Unterhaching will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Arminia punkten. Bielefeld hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den Sport-Club Freiburg II mit 3:0. Letzte Woche siegte SpVgg Unterhaching gegen Hallescher FC mit 2:0. Damit liegt Haching mit 37 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte DSC Arminia Bielefeld denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.