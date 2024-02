3. Liga: FC Viktoria Köln – Borussia Dortmund II, 1:3 (1:2)

Für den FC Viktoria Köln gab es in der Partie gegen die Reserve von Borussia Dortmund, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der BVB II wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der Gast mit 2:1 die Oberhand behalten.

Ayman Azhil brachte Viktoria in der 14. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Michael Eberwein erhöhte für Dortmund II auf 2:0 (27.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Suheyel Najar mit dem 1:2 für Vikt. Köln zur Stelle (44.). Zur Pause wusste Borussia Dortmund II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Ole Pohlmann beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 3:1 zugunsten des BVB II über die Linie (51.). Der Unparteiische schickte Julian Hettwer von Dortmund II mit glatt Rot vom Feld (60.). Wenig später kamen Tobias Anselm und Patrick Koronkiewicz per Doppelwechsel für Florian Engelhardt und Simon Handle auf Seiten des FC Viktoria Köln ins Match (61.). Ein starker Auftritt ermöglichte Borussia Dortmund II am Freitag trotz Unterzahl einen 3:1-Erfolg gegen Viktoria.