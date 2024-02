3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Sandhausen, 2:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Said El Mala kam für Florian Engelhardt – startete Vikt. Köln in Durchgang zwei. Markus Pink brachte die Heimmannschaft in der 59. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der SV Sandhausen bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Luca de Meester für den Ausgleich sorgte (64.). Luca Marseiler traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den FC Viktoria Köln (66.). Wenig später kamen Tim Maciejewski und David Otto per Doppelwechsel für Christoph Ehlich und Pink auf Seiten der Sandhäuser ins Match (69.). In den 90 Minuten war Viktoria im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Sandhausen und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.