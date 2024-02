3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Sandhausen (Samstag, 14:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner des Gastgebers stimmte zuletzt der Ertrag. Ist Vikt. Köln für das Aufeinandertreffen mit den Sandhäuser gewappnet? Der FC Viktoria Köln erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:5 als Verlierer im Duell mit dem 1. FC Saarbrücken hervor. Letzte Woche gewann der SV Sandhausen gegen den SSV Jahn Regensburg mit 6:3. Damit liegt Sandhausen mit 42 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden auseinandergegangen.

Viktoria steht aktuell auf Position 14 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Acht Siege und acht Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz von Vikt. Köln gegenüber. Mit dem Gewinnen tat sich der FC Viktoria Köln zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.