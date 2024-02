3. Liga: Hallescher FC – VfB Lübeck, 3:0 (2:0)

In der 16. Minute verwandelte Jonas Nietfeld einen Elfmeter zum 1:0 für Hallescher FC. Tunay Deniz erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 17 Minuten auf 2:0. Die Hintermannschaft von Lübeck ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 67. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Daouda Beleme und Marius Hauptmann auf den Platz und ersetzten Pascal Breier und Aaron Herzog. In der 76. Minute legte Gayret mit dem linken Fuß zum 3:0 zugunsten von Halle nach. Letztlich hat VfB Lübeck den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, Hallescher FC, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.