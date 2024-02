3. Liga: Hallescher FC – VfB Lübeck (Sonntag, 13:30 Uhr)

Halle will wichtige Punkte im Kellerduell gegen Lübeck holen. Die 15. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Hallescher FC gegen den TSV 1860 München. VfB Lübeck erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:3 als Verlierer im Duell mit SC Preußen Münster hervor. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 2:2 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?