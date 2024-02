3. Liga: Ingolstadt stürzt gegen Schlusslicht Freiburg ab

Der FC Ingolstadt hat im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga eine besonders schmerzhafte Niederlage erlitten. Die Schanzer mussten sich am Freitagabend im eigenen Stadion dem Drittliga-Schlusslicht SC Freiburg II in Unterzahl mit 2:3 (2:1) geschlagen geben - und hatten noch bis zur 89. Minute geführt.