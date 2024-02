3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria Köln, 1:0 (1:0)

Nach nur 28 Minuten verließ Christoph Greger vom Gast das Feld, Jeremias Lorch kam in die Partie. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Niklas Kölle mit dem 1:0 für Duisburg zur Stelle (40.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 57. Minute stellte der FC Viktoria Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Luca de Meester und Patrick Koronkiewicz auf den Platz und ersetzten Suheyel Najar und Jonah Sticker. Letztendlich gelang es Viktoria im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der MSV Duisburg die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.