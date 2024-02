3. Liga: Rot-Weiss Essen – Sport-Club Freiburg II, 4:3 (1:2)

15.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der 23. Minute den Treffer von Thomas Eisfeld zum 1:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Mika Baur auf Seiten von Freiburg II das 1:1 (41.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Hamadi Al Ghaddioui mit dem 2:1 für den Tabellenletzten zur Stelle (43.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Halbzeit nahm der Sport-Club Freiburg II gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Pascal Fallmann und Marco Wörner für Philip Fahrner und Fabian Rüdlin auf dem Platz. Aus der Ruhe ließ sich Rot-Weiss Essen nicht bringen. Leonardo Vonić erzielte wenig später den Ausgleich (49.). In der 56. Minute stellte der Sport-Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Franci Bouebari und Maximilian Breunig auf den Platz und ersetzten Alexander Lungwitz und Al Ghaddioui. Luca Marino traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Freiburg II (57.). Mit zwei schnellen Treffern von Nils Kaiser (89.) und Moussa Doumbouya (91.) machte Essen deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Am Schluss gewann Rot-Weiss Essen gegen den Sport-Club Freiburg II.