3. Liga: SC Preußen Münster – MSV Duisburg, 3:1 (0:0)

Bei Münster gab es für die Zebras nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. SC Preußen Münster ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 0:0-Punkteteilung begnügen müssen.

Dem Druck von Münster musste Duisburg ab der 26. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Joshua Bitter vom Platz geflogen war. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Yassine Bouchama traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für SC Preußen Münster (46.). Zum Seitenwechsel ersetzte Yassine Bouchama vom Heimteam seinen Teamkameraden Thorben Deters. Gleich drei Wechsel nahm der MSV Duisburg in der 58. Minute vor. Daniel Ginczek, Alexander Esswein und Jonas Michelbrink verließen das Feld für Alaa Bakir, Robin Müller und Erik Zenga. Bei Münster kam Gerrit Wegkamp für Malik Batmaz ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (72.). Wegkamp versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für SC Preußen Münster (74.). Wenig später kamen Ahmet Engin und Tim Köther per Doppelwechsel für Santiago Castaneda und Rolf Feltscher auf Seiten der Zebras ins Match (79.). Mit einem Rechtsschuss von Bakir kam Duisburg noch einmal ran (81.). Der Treffer von Wegkamp in der 95. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letzten Endes ging Münster im Duell mit dem MSV Duisburg als Sieger hervor.