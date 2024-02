3. Liga: SC Preußen Münster – MSV Duisburg (Freitag, 19:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner des MSV Duisburg lief es zuletzt wie am Schnürchen – SC Preußen Münster wird mit Sicherheit eine knifflige Aufgabe. Letzte Woche siegte SC Preußen Münster gegen VfB Lübeck mit 3:0. Damit liegt Münster mit 40 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Die Zebras haben einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den FC Viktoria Köln mit 1:0. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.

Die Trendkurve von Münster geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 64 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Das bisherige Abschneiden von SC Preußen Münster: zehn Siege, zehn Punkteteilungen und sechs Misserfolge. In den letzten fünf Spielen ließ sich Münster selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.