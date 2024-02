3. Liga: SC Verl – MSV Duisburg, 1:3 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lars Lokotsch sein Team in der 20. Minute. Für das erste Tor von Duisburg war Daniel Ginczek verantwortlich, der in der 32. Minute das 1:1 besorgte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Mit einem Wechsel – Niclas Nadj kam für Berkan Taz – startete Verl in Durchgang zwei. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem MSV Duisburg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ginczek in diesem Spiel (63.). Wenig später kamen Kaan Inanoglu und Erik Zenga per Doppelwechsel für Ginczek und Jonas Michelbrink auf Seiten der Zebras ins Match (70.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Robin Müller für einen Treffer sorgte (94.). Zum Schluss feierte Duisburg einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Verl.