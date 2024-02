3. Liga: SC Verl – TSV 1860 München (Samstag, 16:30 Uhr)

Beim SC Verl ist die Hintermannschaft mit 43 Gegentreffern anfällig, während man in der Offensive durch die Bilanz von 44 Tore zu überzeugen weiß. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 60 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Verl verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.