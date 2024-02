3. Liga: SG Dynamo Dresden – VfB Lübeck, 7:2 (4:1)

Die Heimmannschaft ging durch Niklas Hauptmann in der zehnten Minute in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Luca Herrmann den Vorsprung von SG Dynamo Dresden. Mit dem 3:0 von Lemmer für Dynamo Dresden war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). In der 32. Minute brachte Marius Hauptmann das Netz für VfB Lübeck zum Zappeln. Mit dem 4:1 durch Stefan Kutschke schien die Partie bereits in der 38. Minute mit Dresden einen sicheren Sieger zu haben. Referee Wolfgang Haslberger schickte Jannik Löhden von Lübeck kurz vor der Pause mit Rot zum Duschen (40.). Die Gäste retteten sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Mit einem Wechsel – Jan-Marc Schneider kam für Manuel Farrona-Pulido – startete VfB Lübeck in Durchgang zwei. Bei SG Dynamo Dresden kam zu Beginn der zweiten Hälfte Robin Meißner für Kutschke in die Partie. In der 58. Minute stellte Dynamo Dresden personell um: Per Doppelwechsel kamen Tom Berger und Lucas Cueto auf den Platz und ersetzten Kyu-hyun Park und Tom Zimmerschied. Das 5:1 von Dresden stellte Niklas Hauptmann per Linksschuss sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Lübeck verkürzte den Rückstand in der 62. Minute durch einen Elfmeter von Aaron Herzog auf 2:5. Für den nächsten Erfolgsmoment von SG Dynamo Dresden sorgte Tommy Grupe (81.), ehe Lemmer das 7:2 markierte (92.). Am Schluss schlug Dynamo Dresden VfB Lübeck vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.