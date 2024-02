3. Liga: SG Dynamo Dresden – VfB Lübeck (Samstag, 14:00 Uhr)

Lübeck steht bei Dynamo Dresden eine schwere Aufgabe bevor. Die achte Saisonniederlage kassierte Dresden am letzten Spieltag gegen den FC Ingolstadt 04. VfB Lübeck trennte sich im vorigen Match 1:1 von SSV Ulm 1846. Im ersten Duell hatte beim 1:0 ein Tor mehr den Ausschlag zugunsten von SG Dynamo Dresden gegeben.

Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für Dresden wie am Schnürchen (8-0-3). Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gastgebers ist die funktionierende Defensive, die erst 22 Gegentreffer hinnehmen musste.

In der Fremde ist bei Lübeck noch Sand im Getriebe. Erst zehn Punkte sammelte man bisher auswärts. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 24 Treffer erzielte VfB Lübeck bislang. Vier Siege und zehn Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz von Lübeck gegenüber. Zuletzt machte VfB Lübeck etwas Boden gut. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte VfB Lübeck in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss Lübeck diesen Trend fortsetzen.