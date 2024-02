3. Liga: Sport-Club Freiburg II – DSC Arminia Bielefeld, 0:3 (0:1)

Fabian Klos brachte den Tabellenletzten in der 22. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Bielefeld mit einer Führung in die Kabine ging. Wenig später kamen Hamadi Al Ghaddioui und Julian Stark per Doppelwechsel für Fabian Rüdlin und Maximilian Breunig auf Seiten von Freiburg II ins Match (59.). Merveille Biankadi beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von DSC Arminia Bielefeld über die Linie (60.). Dem Druck der Gäste musste der Sport-Club Freiburg II ab der 64. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Niklas Lang vom Platz geflogen war. Maximilian Großer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Arminia (76.). Der Unparteiische Jarno Wienefeld beendete das Spiel und der Sport-Club steckt weiter in der Krise. Im Kellerduell gegen Bielefeld kam man unter die Räder.