3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Waldhof Mannheim, 1:0 (1:0)

Der SV Waldhof Mannheim verlor das Spiel gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg mit 0:1 und damit auch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für Waldhof geendet.

Maximilian Breunig traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den Sport-Club (9.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Tabellenletzten. Gleich drei Wechsel nahmen die Gastgeber in der 64. Minute vor. Ryan Johansson, Luca Marino und Joel Bichsel verließen das Feld für Lukáš Ambros, Johan Manzambi und Ifechukwu Ogbus. In der 78. Minute stellte Mannheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Martin Kobylański und Fridolin Wagner auf den Platz und ersetzten Bentley Bahn und Julian Rieckmann. Schließlich holte Freiburg II gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.