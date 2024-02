3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 19:30 Uhr)

Waldhof will wichtige Punkte im Kellerduell bei der Zweitvertretung des Sport-Club holen. Freiburg II schlug den FC Ingolstadt 04 am Freitag mit 3:2 und hat somit Rückenwind. Die 14. Saisonniederlage kassierte Mannheim am letzten Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken. Im Hinspiel strich der SV Waldhof Mannheim die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über den Sport-Club Freiburg II. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?