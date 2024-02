3. Liga: SpVgg Unterhaching – Hallescher FC, 2:0 (0:0)

Nach nur 24 Minuten verließ Brian Behrendt von Hallescher FC das Feld, Jonas Nietfeld kam in die Partie. Bis Schiedsrichter Max Burda den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Aaron Keller traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für SpVgg Unterhaching (50.). In der 59. Minute stellte Halle personell um: Per Doppelwechsel kamen Erich Berko und Nico Hug auf den Platz und ersetzten Tarsis Bonga und Lucas Halangk. Nils Ortel versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Unterhaching (68.). Am Schluss schlug Haching Hallescher FC mit 2:0.