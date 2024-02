3. Liga: SSV Jahn Regensburg – Rot-Weiss Essen, 1:3 (0:1)

Das erste Tor des Spiels ging an Essen. Allerdings gelang dies nur mithilfe des SSV, denn Unglücksrabe Elias Huth beförderte den Ball ins eigene Netz (16.). Zur Pause war Rot-Weiss Essen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Zum Seitenwechsel ersetzte Noah Ganaus von Regensburg seinen Teamkameraden Niclas Anspach. Cedric Harenbrock versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für Essen (59.). Wenig später kamen Jonas Bauer und Valdrin Mustafa per Doppelwechsel für Benedikt Saller und Huth auf Seiten des SSV Jahn Regensburg ins Match (63.). Für das 3:0 von Rot-Weiss Essen sorgte Marvin Obuz, der in Minute 67 zur Stelle war. Für das 1:3 des SSV zeichnete Ganaus verantwortlich (84.). Am Ende nahm Essen beim Gastgeber einen Auswärtssieg mit.