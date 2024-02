3. Liga: SSV Jahn Regensburg – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SSV will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Essen punkten. Zuletzt kam Regensburg zu einem 1:0-Erfolg über den MSV Duisburg. Beim TSV 1860 München gab es für Rot-Weiss Essen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (0:0) begnügt.