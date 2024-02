3. Liga: SSV Ulm 1846 – FC Ingolstadt 04, 0:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Anstelle von Andreas Ludwig war nach Wiederbeginn Lukas Ahrend für SSV Ulm im Spiel. In der 68. Minute stellte der FC Ingolstadt 04 personell um: Per Doppelwechsel kamen Sebastian Grønning und Felix Keidel auf den Platz und ersetzten Max Dittgen und Yannick Deichmann. Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Doch am Ende brachte auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.