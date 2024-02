3. Liga: SSV Ulm 1846 – SV Waldhof Mannheim, 3:1 (1:1)

Léo Scienza traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für SSV Ulm (21.). Jalen Hawkins glich nur wenig später für Waldhof aus (26.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Dennis Chessa traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für SSV Ulm 1846 (48.). Wenig später kamen Samuel Abifade und Julian Rieckmann per Doppelwechsel für Hawkins und Per Lockl auf Seiten von Mannheim ins Match (70.). In der 79. Minute verwandelte Andreas Ludwig einen Freistoß zum 3:1 für SSV Ulm. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von SSV Ulm 1846.