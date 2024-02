3. Liga: SSV Ulm 1846 – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Auftritte vor heimischer Kulisse können sich sehen lassen. Sechs Siege, drei Remis und nur zwei Niederlagen verbreiten Optimismus beim Gastgeber. Wer SSV Ulm 1846 als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 61 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Stärke von SSV Ulm liegt in der Offensive – mit insgesamt 40 erzielten Treffern.

In der Fremde ist beim SV Waldhof Mannheim noch Sand im Getriebe. Erst sieben Punkte sammelte man bisher auswärts. Mangelnde Aggressivität scheint nicht das Problem der Gäste zu sein, wie die Kartenbilanz (62-1-2) der vorangegangenen Spiele zeigt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 40 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Waldhof in dieser Saison. Zuletzt gewann Waldhof etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte Mannheim in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der SV Waldhof Mannheim diesen Trend fortsetzen.