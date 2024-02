3. Liga: SV Waldhof Mannheim – 1. FC Saarbrücken, 0:2 (0:2)

Luca Kerber brachte Saarbrücken in der 29. Minute in Front. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Bjarne Thoelke mit dem 2:0 für die Gäste zur Stelle (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeitpause veränderte Mannheim die Aufstellung in großem Maße, sodass Kelvin Arase, Bentley Bahn und Malte Karbstein für Martin Kobylański, Per Lockl und Tim Sechelmann weiterspielten. In der 76. Minute stellte der 1. FC Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabio Di Michele Sanchez und Simon Stehle auf den Platz und ersetzten Marcel Gaus und Kai Brünker. Letztendlich hatte Saarbrücken Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.