3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SC Preußen Münster, 2:2 (1:1)

Terrence Boyd brachte Münster in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Niko Koulis nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Gerrit Wegkamp, der von der Bank für Thorben Deters kam, sollte für neue Impulse bei SC Preußen Münster sorgen (56.). In der 69. Minute stellte Münster personell um: Per Doppelwechsel kamen Shaibou Oubeyapwa und Dominik Steczyk auf den Platz und ersetzten Daniel Kyerewaa und Malik Batmaz. Dass SC Preußen Münster in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Wegkamp, der in der 79. Minute zur Stelle war. Gleich drei Wechsel nahm Mannheim in der 83. Minute vor. Kevin Goden, Tim Sechelmann und Bentley Bahn verließen das Feld für Kennedy Okpala, Marcel Seegert und Pascal Sohm. Als einige Zuschauer bereits Münster als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Seegert, der zum Ausgleich traf (85.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Martin Petersen die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.