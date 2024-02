3. Liga: TSV 1860 München – FC Ingolstadt 04, 3:1 (1:0)

Fynn-Luca Lakenmacher traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den TSV 1860 München (15.). Abed Nankishi musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Albion Vrenezi weiter. Mit der knappen Führung von 1860 pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Durch ein Eigentor von Marius Funk verbesserte das Heimteam den Spielstand auf 2:0 für sich (58.). Wenig später kamen Max Dittgen und Bryang Kayo per Doppelwechsel für Sebastian Grønning und Benjamin Kanurić auf Seiten des FC Ingolstadt 04 ins Match (62.). Durch einen von Jannik Mause verwandelten Elfmeter gelang den Gästen in der 71. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Mansour Ouro-Tagba stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:1 für den TSV 1860 München her (91.). Am Ende stand 1860 als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.