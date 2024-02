3. Liga: TSV 1860 München – Hallescher FC, 1:0 (1:0)

Julian Guttau versenkte vor 15.000 Zuschauern einen Freistoß im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für den TSV 1860 München. Zur Pause war 1860 im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Durchgang zwei lief Meris Skenderović anstelle von Erich Berko für Halle auf. In der 68. Minute stellte der TSV 1860 München personell um: Per Doppelwechsel kamen Fabian Greilinger und Albion Vrenezi auf den Platz und ersetzten Morris Schröter und Mansour Ouro-Tagba. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.