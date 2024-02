3. Liga: TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen, 2:0 (1:0)

Fynn-Luca Lakenmacher traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den TSV 1860 München (32.). Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Mit dem linken Fuß baute Julian Guttau den Vorsprung von 1860 in der 47. Minute aus. In der 61. Minute stellte Rot-Weiss Essen personell um: Per Doppelwechsel kamen Ron Berlinski und Moussa Doumbouya auf den Platz und ersetzten Isaiah Young und Leonardo Vonić. Mit dem Ende der Spielzeit strich der TSV 1860 München gegen die Gäste die volle Ausbeute ein.