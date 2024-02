3. Liga verzichtet weiter auf VAR

In der 3. Fußball-Liga wird es weiterhin keinen Video-Assistenten (VAR) geben.

„Wir haben das gerade mit den Vereinen in der Halbjahrestagung intensiv besprochen. Die Klubs haben sich sehr klar dafür ausgeprochen, das Thema zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu verfolgen“, sagte Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), am Donnerstag in einer Medienrunde.