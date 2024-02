3. Liga: VfB Lübeck – SC Preußen Münster, 0:3 (0:3)

Die 5.263 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Niko Koulis brachte Münster bereits in der neunten Minute in Front. In der 19. Minute legte Joel Grodowski mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des Gasts nach. Bevor es in die Pause ging, hatte Batmaz mit dem rechten Fuß das 3:0 für SC Preußen Münster parat (43.). Der tonangebende Stil von Münster spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der Halbzeit nahm VfB Lübeck gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Mirko Boland und Mats Facklam für Florian Egerer und Daouda Beleme auf dem Platz. Wenig später kamen Yassine Bouchama und Gerrit Wegkamp per Doppelwechsel für Thorben Deters und Batmaz auf Seiten von SC Preußen Münster ins Match (66.). Schiedsrichter Nicolas Winter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Münster bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.