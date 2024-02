3. Liga: VfB Lübeck – SC Preußen Münster (Samstag, 14:00 Uhr)

Lübeck trifft am Samstag mit Münster auf einen formstarken Gegner. Am letzten Spieltag nahm VfB Lübeck gegen SG Dynamo Dresden die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. SC Preußen Münster gewann das letzte Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 3:2 und liegt mit 37 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.