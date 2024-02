Felix Götze: "Erstmals in meiner Fußballkarriere geweint"

Bespuckt, bepöbelt, erniedrigt: Felix Götze hat sich nach den einschneidenden und verletzenden Erlebnissen von diesem Wochenende in der 3. Fußball-Liga an die Öffentlichkeit gewandt und für einen besseren Umgang plädiert. Er habe am Samstag „das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint“, schrieb Götze, Profi von Rot-Weiss Essen, bei Instagram: „Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen, und die wurden leider überschritten.“