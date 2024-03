3. Liga: Aufsteiger Ulm klettert an die Spitze

Aufsteiger SSV Ulm hat in der 3. Fußball-Liga am 29. Spieltag die Tabellenführung übernommen, der Durchmarsch in Liga zwei wird immer konkreter. Gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen setzten sich die Spatzen am Sonntagabend bei der Rückkehr in ihr Donaustadion mit 2:0 (2:0) durch. Philipp Maier (23.) und Max Brandt (39.) erzielten vor 15.019 Zuschauern die Tore für die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle, die auch im neunten Spiel des Jahres ungeschlagen blieb.