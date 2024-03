Paukenschlag in Dresden! Dynamo stellt Geschäftsführer frei

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich von Sport-Geschäftsführer Ralf Becker getrennt. Das beschloss der Aufsichtsrat der Sachsen am Dienstag „nach intensiven Gesprächen mit allen Verantwortlichen“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Becker hatte das Amt in Dresden 2020 übernommen und in seiner ersten Saison den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga mit dem Verein geschafft.