3. Liga: Dresden vergibt Sieg, Münster dreht Spiel in Köln

Regensburg schlägt gegen Dresden spät zu

Stefan Kutschke (54.) hatte Dresden in Regensburg in Führung gebracht, doch die Gastgeber schlugen dank Christian Viet (89., Foulelfmeter) in der Schlussphase zurück. Dresden hatte sich am vergangenen Wochenende von Trainer Markus Anfang getrennt. An der Seitenlinie trugen neben Kirsten außerdem Co-Trainer Heiko Scholz und U19-Coach Willi Weiße die Verantwortung.