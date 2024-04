3. Liga: Essen wahrt Chance auf den Aufstieg

Rot-Weiss Essen darf weiter von der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Der Traditionsklub aus dem Ruhrpott besiegte am Sonntag den FC Ingolstadt mit 4:0 (3:0) und blieb damit in der 3. Liga dem Tabellendritten Preußen Münster mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen.