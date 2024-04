3. Liga: Trotz Regensburg-Patzer! Nächster Rückschlag für Dresden

Den Sprung an die Spitze verpasst: Jahn Regensburg hat im Rennen um die sofortige Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Regensburger kamen am 33. Spieltag der 3. Liga nicht über ein 1:1 (0:0) im bayrischen Duell gegen 1860 München hinaus.